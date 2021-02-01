محافظ أسوان: 100 ألف مستفيد في المشروع السويسري لدعم مياه الشرب

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مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على مواصلة الدعم والمساندة للإسراع بتنفيذ المشروع السويسرى لدعم مياه الشرب بمنطقة خور عواضة والخطارية والأمبركاب بشرق مدينة أسوان، وذلك بعد نجاح مشروع الناصرية كمرحلة أولى والذي استفاد منه حوالي 100 ألف مواطن، والذى يتوافق مع خطة المحافظة فى تحقيق التنمية المستدامة لهذه المنطقة برفع كفاءة البنية التحتية.

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ، اليوم الاثنين، بمديرة المشروع مديحة عفيفي، ومنسق المشروع المهندس أشرف صبرى، وأيضاً المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالعلاقات البناءة والمثمرة مع دولة سويسرا الصديقة لإستكمال المشروعات التنموية الجاري تنفيذها أو المقترحة، خلال الفترة المقبلة على أرض المحافظة، وخاصة هذا المشروع الحيوى، الذي تصل تكلفته إلى 140 مليون جنيه لتوفير مياه الشرب بكميات كافية، بالإضافة إلى مكون الدعم الفني والحوكمة للشركة، فضلاً عن مكون توعية السكان بقضايا النظافة العامة والمياه والبيئة.

ومن جانبه أوضح المهندس رفعت إسماعيل بأن المشروع يشمل إنشاء محطة رفع تكفي إحتياجات أهالي هذه المناطق، من المياه حتى عام 2052، بجانب خزان أرضي بسعة 5 ألاف متر مربع، وأيضاً شبكات رئيسية بطول 5 كم وخطوط فرعية بطول 36 كم.

مشيراً إلى أنه جاري التنسيق لتنفيذ مشروع توسعات محطة الصرف الصحي بالناصرية، من خلال إنشاء محطة رفع جديدة وخط انحدار 1100 ملم بطول 1200 متر وخط طرد 800 ملم بطول 2500 متر لاستيعاب الزيادة المتوقعة لتدفقات الصرف بعد تنفيذ مشروع دعم المياه وبالتالي الحد من حدوث أي طفح أو تسرب للمنازل المجاورة للمحطة .