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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، على أنه سيجري بناء المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الاسكان التعاوني وجزء من مشروع الاسكان الاجتماعي الـ9000 وذلك بمدينة "سلام مصر" في شرق بورسعيد.

وأشار المحافظ، خلال المؤتمر الذي عقده بديوان عام المحافظة لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمشروعات الاسكان، إلى أن المرحلة الثانية من مشروع الاسكان التعاوني يستحق بها أكثر من 3 آلاف مواطن، وكان مخصص لها 5 أفدنة بمنطقة شارع أسوان، مضيفا:"تلك المساحة كانت ستكفي لبناء حوالي ألف وحدة فقط، وسيجرى تقسيم المرحلة على منطقتين ولحظتها كان سيقع ظلم على عدد كبير من المتقدمين ".

كانت حالة من الاستياء سادت بين المتقدمين بالمرحلتين الثانية والثالثة لمشروع الاسكان التعاوني من قرار المحافظ بإلغاء تخصيص قطع الأراضي المخصصة سابقًا لبناء المشروع داخل كردون المدينة، ونقل المشروع لمدينة "سلام مصر" بشرق بورسعيد.