إعلان أسماء مستحقي الوحدات السكنية في "جزيرة زفتى" بالغربية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الغربية-مروة شاهين:

أعلنت رئاسة مركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية برئاسة محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتي، كشوف أسماء المستحقين للوحدات السكنية بأرض الجزيرة، وذلك بعد فحص التظلمات واعتماد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لها.

وقال رئيس المدينة إن المحافظة ستقوم بفتح باب التقدم للحصول على باقي الوحدات السكنية ممن تنطبق عليهم الشروط، موضحاً أنها ستكون المرحلة الثالثة والأخيرة.

كان رئيس مدينة زفتي أعلن فتح باب التظلمات للمستبعدين من الحصول علي وحدات سكنية منذ أكثر من عام، موضحاً أنه سيتم تشكيل لجنة من المتخصصين، للبت وفحص أوراق المستبعدين من الحصول على وحدات سكنية.