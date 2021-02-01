"الشؤون الإسلامية" تعقد الاجتماع الافتراضي الأول لمسؤولي الإعلام والاتصال المؤسسي

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لمناقشة آليات العمل الإعلامي وصياغة الأخبار والتقارير الإعلامية

عقدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الاجتماع الافتراضي الأول لمسؤولي الإعلام بديوان وفروع الوزارة بمناطق المملكة لعام 1442هـ؛ لمناقشة آليات العمل الإعلامي وصياغة الأخبار والتقارير الإعلامية؛ حيث ترأس الاجتماع مديرُ عام الإعلام والاتصال المؤسسي بالوزارة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المرشد.

وناقش الاجتماعُ الذي شارك فيه مديرو الإعلام والاتصال المؤسسي بفروع الوزارة بمناطق المملكة على مدى ساعتين، المَحاورَ التالية: آلية العمل الإعلامي بالوزارة، وتطوير العمل الإعلامي بفروع الوزارة، والرسائل المراد تحقيقها، والتواصل الإعلامي، وآلية نشر الخبر الصحفي، والمحتوى المرئي (الصور وما يتصل بها)، والتقارير الإعلامية.

من جانبه، أكد مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي بالوزارة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المرشد، أن الاجتماع يأتي بتوجيه من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ للرقي بالعمل الإعلامي بقطاعات الوزارة؛ لمواكبة الجهود التي تقدّمها الدولة للعناية بالمساجد ونشر الدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال؛ مبينًا أن الاجتماع ناقش تطوير قدرات العاملين بالشؤون الإعلامية وتنمية مهاراتهم في مختلف مجالات العمل الإعلامي.

وبيّن "المرشد" أن الوزارة شهدت نقلةً نوعية خلال العامين الماضيين في جميع أعمالها وخدماتها؛ مما يتطلب إبراز هذه الجهود التي تعكس مدى الدعم الذي تَلَقّاه من ولاة الأمر -وفقهم الله- لإطلاع الرأي العام على هذه الجهود؛ مضيفًا أن الاجتماع تَطَرّق إلى تعزيز التعاون والتواصل مع مختلف وسائل الإعلام المحلية.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد