"شؤون الحرمين" توزع حقائب لأدوات التعقيم

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ضِمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حقائب تحتوي على أدوات تعقيم لقاصدي بيت الله؛ وذلك ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا 5".

وتُركز الحملة من خلال برامجها في نسختها الخامسة، على توزيع أدوات النظافة والتعقيم؛ للوقاية من الأمراض، وتكثيف دورات التعقيم لمرافق المسجد الحرام، إضافة إلى التنبيه على جميع العاملين بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

يُذكر أن الحملة أطلقتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ تزامنًا مع جهودها للوقاية من فيروس "كورونا".الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي