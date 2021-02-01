"جامعة الأمير محمد بن فهد" تنظّم مؤتمر كيو إس ميبل لعام 2021م

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يستمر 3 أيام.. لمناقشة الصعوبات التي تواجه التعليم العالي بالمنطقة العربية وإفريقيا

تنظم جامعة الأمير محمد بن فهد بالشراكة مع منظمة (كيو إس)، المؤتمر والمعرض الافتراضي "كيو إس ميبل 2021"، الذي يقام هذا العام افتراضيًّا على شبكة الإنترنت بعنوان "المستقبل اليوم: النمو المستدام نحو 2030"، ويُعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس 2021م.

وتنظم الجامعة هذا المؤتمر بصفتها الشريك الأساسي للمنظمة، والذي يهدف لمناقشة الصعوبات التي تواجه التعليم العالي في المنطقة العربية وإفريقيا بمرحلة انتقالية، وتستعد المنطقة لمزيد من التقدم.

وسيبحث المؤتمر والمعرض الافتراضي QS MAPLE 2021 في السنوات العشر القادمة، الابتكارات في المنطقة، وكيف يمكن أن تنمو بشكل مستدام نحو الأهداف.

ويجمع المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام عددًا من الخبراء من جميع أنحاء العالم، وسيتضمن الكلمات الأساسية والمناقشات وحلقات النقاش ودراسات الحالة، مع تفريغ الفرص للتواصل وبناء شراكات استراتيجية.جامعة الأمير محمد بن فهد