تبطين وتأهيل 35 ترعة بتكلفة 600 مليون جنيه في أسيوط - صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بأطوال 194 كيلو بتكلفة إجمالية بلغت 600 مليون جنيه تستهدف 35 ترعة بقرى ومراكز المحافظة.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الري بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الري بالقرى والنجوع.

واستعرض المهندس ياسر عبدالرحيم وكيل وزارة الرى بأسيوط - خلال اللقاء – خطة المشروع القومي لتبطين الترع بقرى ومراكز المحافظة ومعدلات التنفيذ والإنجاز بالمرحلة الأولى بأطوال بلغت 194 كيلو وتستهدف 35 ترعة والتي سيتم نهوها في منتصف العام المالي 2021- 2022.

وأضاف محافظ أسيوط، أن اللقاء تضمن استعراض خطة المرحلة الثانية من المشروع القومي والتي تستهدف تبطين الترع بأطوال 850 كيلو بتكلفة 2,5 مليار جنيه تبدأ من يونيو 2022 وتنتهي في 2025 لمدة 3 سنوات.