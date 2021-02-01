ضبط 3 عاطلين بحيازتهم "200 طربة حشيش" في الإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على 3 عاطلين بمنطقة برج العرب، لاتجارهم في المواد المخدرة، وبحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائهم.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد تكوين 3 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، تشكيلا عصابيا للاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بمنطقة برج العرب.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهمين أثناء استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش تقدر قيمتها بـ مليون و400 ألف جنيه، ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم، اعترفوا في التحقيقات بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم بمنطقة برج العرب غربي الإسكندرية.

تحرر محضر بقسم شرطة برج العرب، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.