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بدلا من الأنف.. الجامعة المصرية اليابانية: تشخيص الإصابة بكورونا عن طريق اللعاب قريبا

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بدلا من الأنف.. الجامعة المصرية اليابانية: تشخيص الإصابة بكورونا عن طريق اللعاب قريبا بدلا من الأنف.. الجامعة المصرية اليابانية: تشخيص الإصابة بكورونا عن طريق اللعاب قريبا

مصراوي Masrawy

12:55 م الإثنين 01 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، اليوم الاثنين، عن إطلاق الجامعة لمشروع بحثي، لتطوير طريقة تشخيص المستجد.

وكشف رئيس الجامعة اليابانية، عن عمل فريق بحثي بالجامعة على تطوير شريط اختبار لتشخيص فيروس "كوفيد-19" المستجد عن طريق الأجسام المضادة وعينة من اللعاب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسن شكرى، الأستاذ بقسم الهندسة البيئية بكلية هندسة الطاقة بالجامعة المصرية اليابانية، أن شريط اختبار تشخيص فيروس كوفيد-19 المستجد يعتمد على جزيئات الذهب النانوية.

وأشار إلى أن جزيئات الذهب النانوية يمكن أن تتغير خصائصها باتحادها مع البروتين المميز لفيروس كوفيد-19 المستجد، لافتا إلى أنه يمكن إجراء الاختبار عن طريق وضع عينة من اللعاب على طرف الشريط الاختبار.

وقال شكري، أن الاختبار التشخيصي لفيروس كورونا المستجد المعتمد على عينة من اللعاب يساعد في تحديد الأشخاص الذين تعرضوا للفيروس ولكن لا تظهر عليهم أعراض.

وأضاف أن الاختبارات المعتمدة على مسحات من اللعاب بمميزات عديدة منها أنها آمنة وغير مؤلمة وقابلة للتكرار وسهلة الاستخدام، فضلا عن إمكانية إجراء الاختبار في أي مكان سواء مركز اختبار أو حتى بالمنزل.

وأكد شكري، على سرعة ظهور النتيجة في دقائق معدودة ما يساعد الفرق الطبية المعالجة على سرعة العلاج، فضلا عن قلة تكلفة عمل الاختبار مقارنة بالاختبارات التقليدية.

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