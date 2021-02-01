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حفظ التحقيقات في حريق "سوق السيراميك" بالمرج: لا شبهة جنائية

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حفظ التحقيقات في حريق "سوق السيراميك" بالمرج: لا شبهة جنائية حفظ التحقيقات في حريق "سوق السيراميك" بالمرج: لا شبهة جنائية

مصراوي Masrawy

01:06 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- محمود السعيد:

حفظت نيابة المرج، التحقيقات في واقعة حريق سوق السيراميك بالمرج أواخر يونيو الماضي، لانتفاء الشبهة الجنائية في الحادث.

وتسلمت النيابة تقرير المعمل الجنائي الذي توصل إلى أن الحريق سببه ماس كهربائي نتيجة توصيلة عشوائية لإحدى العشش بالسوق.

وكانت شرطة النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق في سوق السيراميك بالمرج.

وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بنحو 20 سيارات إطفاء للسيطرة عليه وخزاني مياه، وتمكنت من السيطرة عليه.

والتهمت النيران محتويات المخازن بالكامل وعددًا العشش السكنية التي ساعدت على اشتعال وانتشار النيران بصورة كبيرة.

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