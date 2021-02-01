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75 مليون جرعة لقاح إضافية من "فايزر" في الربع الثاني من 2021

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75 مليون جرعة لقاح إضافية من "فايزر" في الربع الثاني من 2021 75 مليون جرعة لقاح إضافية من "فايزر" في الربع الثاني من 2021
للاتحاد الأوروبي وفي تسريع لوتيرة توفيره وزيادة عمليات التسليم

75 مليون جرعة لقاح إضافية من

أعلن تحالف "فايزر- بايونتيك"، أنه سيسلم 75 مليون جرعة إضافية من لقاحه للاتحاد الأوروبي، في الربع الثاني من العام، في تسريع لوتيرة توفيره.

وقال المدير المالي للتحالف، شيرك بوتينج: إن الشريكين يعتزمان "زيادة عمليات التسليم اعتبارًا من 15 فبراير".

وأكد أن تحالف "فايزر- بايونتيك" يستهدف توفير "كمية الجرعات التي التزم بتوفيرها خلال الربع الأول" وصولًا "إلى 75 مليون جرعة إضافية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني"؛ في إطار العقود الراهنة.لقاح كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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