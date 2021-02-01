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أمين تبوك يناقش الخطة الاستراتيجية للمنطقة مع الفريق الاستشاري

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أمين تبوك يناقش الخطة الاستراتيجية للمنطقة مع الفريق الاستشاري

اجتمع أمين أمانة منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ في مكتبه، بالاستشاري وفريق أمانة المنطقة؛ لاستعراض الخطة الاستراتيجية للمنطقة، والتي تشتمل على رؤية وهوية وخطة عمرانية متكاملة، تعكس هويتها وميزاتها النسبية والتنافسية ودورها الوظيفي.. جاء ذلك في إطار الاستراتيجية العمرانية الوطنية لرؤية المملكة 2030، وتحليل الأوضاع الاقتصادية والعمرانية الراهنة.

وتم خلال الاجتماع استعراضُ الأهداف للخطة، والتي كان من أبرزها تحديد السياسات والمبادرات الداعمة لتحقيق رؤية 2030، واقتراح أساليب تعظيم الكفاية للقطاعات باستخدام التقنيات الرائدة وتطبيقاته. وكذلك تحديد السياسات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية المناطقية الحضرية والريفية؛ وفق المزايا النسبية للمنطقة والمدينة لجذب الاستثمارات والمساهمة في تعزيز ازدهار ورفاه المجتمع.

وتم استعراض تفاصيل البدء بأعمال الخطة بدءًا من إعداد خطة العمل إلى الانتهاء من إعدادها، والشروع في تطبيقها.. وفي نهاية الاجتماع قدّم أمين المنطقة "آل محفوظ" شكره لشركة KPMG.

أمانة منطقة تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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