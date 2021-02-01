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الصحة: وفاة 75% من مرضي السكر بسبب مضاعفاته وأمراض القلب

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الصحة: وفاة 75% من مرضي السكر بسبب مضاعفاته وأمراض القلب الصحة: وفاة 75% من مرضي السكر بسبب مضاعفاته وأمراض القلب

مصراوي Masrawy

12:32 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور هشام الحفناوي رئيس اللجنة القومية لمكافحة الأمراض المزمنة، إنه تم وضع بروتوكول علاج لأصحاب الأمراض المزمنة ويتم طباعته حاليا لكي يتم توزيعه على مستشفيات العزل للمصابين بفيروس كورونا.

وأضاف خلال فعاليات الوبينار الأول المشترك بين اللجنة العلمية لمكافحة ، واللجنة القومية للأمراض الغير سارية (NCDs) تحت عنوان الأمراض المزمنة في زمن الكورونا، أنه في الموجة الأولى لفيروس كورونا منذ اليوم الأول تم وضع بروتوكول علاج مرضى السكر الذين يصابون بفيروس كورونا.

وأكد "حفناوي" أن ٧٥% من مرضي السكر يتوفون بسبب أمراض القلب ومضاعفات السكر، مشيرا إلى أن حالات البتر والإصابة بالقدم السكري في العالم الناتجة عن مرض السكر أكثر من البتر الناتج عن الحوادث.

وأضاف أنه يمكن منع ٧٠% من حالات البتر لو تم ضبط السكر، لافتل إلى أن في عام ٢٠١٩ احتلت المرتبة التاسعة علي العالم في نسب الإصابة بمرض السكر بما يقرب من ٨.٩ مليون مصاب بالسكر، معظمهم لا يعرفون أنهم مرضي سكر.

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