أصبحنا في المسار الصحيح.. وزير المالية: لولا كورونا لحققنا نموا 6%

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مصراوي Masrawy

مصراوي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن العجز الكلي للموازنة العامة بالنسبة إلى الناتج الإجمالي انخفض إلى 11% عام 2017، ثم انخفض مرة أخرى في العام المالي 2019- 2020 إلى 9.2 %.

وأضاف معيط، خلال إلقاء بيان وزارته أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، أن العجز قبل جائحة كورنا وصل إلى نسبة 8.2 في المئة، مع أن المستهدف كان 8.4 في المئة؛ وهو الأمر الذي يؤكد أننا أصبحنا في المسار الصحيح.

وتابع وزير المالية بأنه لولا أزمة كورونا لحققنا نموًّا 6%، مشيرًا إلى أن الانخفاض وصل إلى 7.9 في 30 يونيو 2020.

وأكد وزير المالية أن الفائض الأوَّلي في الموازنة العامة للدولة وصل عام 2018 إلى 103 مليارات و100 ألف جنيه، بنسبة تصل إلى 1.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وزارد هذا الفائض في عام 2019-2020 إلى 105 مليارات و600 ألف جنيه، وبنسبة تصل إلى 1.8 في المئة.

وذكر معيط أن ذلك يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن إيرادات الدولة غطَّت كل المصروفات؛ بل على العكس أصبح هناك فائض؛ وهذا الفائض يتم تحويله لسداد خدمة الدين، قائلًا إنه منذ عامين والإيرادات تغطي المصروفات وتحقق فائضًا يستخدم في تقليل خدمة الدين.