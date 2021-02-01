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الأمن الاقتصادي: ضبط 2987 قضية ظواهر سلبية في يوم واحد

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الأمن الاقتصادي: ضبط 2987 قضية ظواهر سلبية في يوم واحد الأمن الاقتصادي: ضبط 2987 قضية ظواهر سلبية في يوم واحد

مصراوي Masrawy

12:32 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات؛ لمواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 2987 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وفي مجال متابعتها للأسواق، نجحت الحملات في ضبط 1190 قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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