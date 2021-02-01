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ضبط 149 سلاح ناري و193 قضية مخدرات في يوم واحد

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ضبط 149 سلاح ناري و193 قضية مخدرات في يوم واحد ضبط 149 سلاح ناري و193 قضية مخدرات في يوم واحد

مصراوي Masrawy

12:31 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (149 قطعة سلاح ناري، بحوزة 130 متهم)، وضبط (193) قضية مخدرات بإجمالي (208) متهم.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملة في تنفيذ (55344) حكم قضائي متنوع بإجمالي (5042) محكوم عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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