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غدًا.. قافلة طبية مجانية في مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء

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غدًا.. قافلة طبية مجانية في مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء غدًا.. قافلة طبية مجانية في مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

12:49 م الإثنين 01 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء اليوم الاثنين، عن إطلاق قوافل طبية مجانية إلى أودية مدينة أبوزنيمة غدًا واستمرارها خلال الفترة من ٢ فبراير حتى ٦ فبراير الجاري، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن القافلة الطبية تتجه إلى المركز الحضري بمدينة أبوزنيمة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ثم تتوجه القافلة إلى أودية تال وغرندل يومي الجمعة والسبت الموافق ٥ و ٦ من شهر فبراير الجاري.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح له اليوم، أن القافلة تتضمن عدة تخصصات طبية منها الباطنة، والأطفال، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، إضافة إلى عيادة تنظيم الأسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء، ومن المقرر أن يجري توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان .

وأضاف وكيل الوزارة أن هذه القافلة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " وذلك لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة، والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا .

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