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"تعليم الرياض": بدء الترشيح لجائزة "جسر"

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"تعليم الرياض": بدء الترشيح لجائزة "جسر" "تعليم الرياض": بدء الترشيح لجائزة "جسر"
تنظمها الجمعية للعلوم الرياضية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بدء الترشيح لجائزة "جسر" للريادة في الرياضيات، في دورتها الأولى التي تنظّمها الجمعية السعودية للعلوم الرياضية، وانطلقت خلال الفصل الثاني من العام الحالي 1442هـ، في فرع المبادرات الإبداعية في التعليم الإلكتروني للرياضيات.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، أهمية جائزة المبادرات الإبداعية في التعليم الإلكتروني للرياضيات "جسر"، من خلال تحفيز المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات المتخصصين في الرياضيات للإبداع والابتكار والتميز في التعليم الإلكتروني؛ من خلال توظيف التقنيات والتطبيقات والمنصات والمواقع بالأفكار الأصيلة والممارسات والمنتجات الرياضية المبتكرة، والإسهام في رفع الأداء التدريسي وتحسين نواتج التعلم.

من جانبها، دعت مديرة مركز التميز في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، الدكتورة رقية السنيدي، مشرفي ومشرفات الرياضيات في إدارة الإشراف ومكاتب التعليم ومعلمي ومعلمات مادة الرياضيات في جميع المراحل التعليمية، والمؤسسات التعليمية المهتمة بالتعليم الإلكتروني، ممن تنطبق عليهم شروط الجائزة ومعاييرها، إلى الترشح والمشاركة في الجائزة والاستفادة من مميزاتها.

وأشارت إلى أن تقديم المشاركات وجميع إجراءات ومتطلبات الجائزة؛ يتم رفعها إلكترونيًّا عن طريق موقع الجائزة https://Sams.Ksu.edu.sa.

وقالت: للاستفسارات، التواصل على البريد الإلكتروني (samsprz@ksu.edu.sa)، ونتمنى للمشاركين التوفيق والسداد.الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جائزة جسر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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