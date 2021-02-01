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جازان.. 28 مخالفة احترازات على قصور الأفراح وإغلاق 13 موقعاً

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حصاد شهر حمل 9594 جولة رقابية وضبط 449 مخالفة.. "تطهير وتعقيم"

جازان.. 28 مخالفة احترازات على قصور الأفراح وإغلاق 13 موقعاً

كثّفت أمانة منطقة جازان، جولاتها الرقابية الميدانية لمتابعة تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار والتأكّد من توافر الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والمراكز التجارية وقصور الأفراح.

ونفّذت الفرق الرقابية في أمانة المنطقة وبلديات المحافظات المرتبطة بها، خلال شهر يناير، 9594 جولة ميدانية، شملت عدداً من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية وقصور وقاعات الأفراح بالمنطقة لمتابعة مدى تطبيق خطط الرقابة الموجهة، ومدى الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة، وإغلاق المحال المخالفة للأنظمة.

وجرى خلال الجولات رصد 449 مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتطهير وتعقيم 1771 موقعاً، فيما بلغ عدد الآليات والمعدات والحاويات التي تمّ تطهيرها وتعقيمها 7780 آلية ومُعدة وحاوية، وعدد الجولات الميدانية على قصور وقاعات الأفراح خلال الأشهر الثلاثة الماضية 936 جولة ميدانية، تمّ خلالها رصد 28 مخالفة للإجراءات الاحترازية وإغلاق 13 موقعاً مخالفاً.

وأكّد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، قيام جميع فرق الرقابة في أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها، بتكثيف أعمال رقابة الفرق الميدانية، وضرورة تطبيق جميع التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وحماية المواطنين والمقيمين، مبيناً أن هذه الجولات تأتي امتداداً لحملات الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لزيادة تكثيف الرقابة الصحية في المنشآت الغذائية.

جازان.. 28 مخالفة احترازات على قصور الأفراح وإغلاق 13 موقعاً

جازان.. 28 مخالفة احترازات على قصور الأفراح وإغلاق 13 موقعاً

جازان.. 28 مخالفة احترازات على قصور الأفراح وإغلاق 13 موقعاً

أمانة منطقة جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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