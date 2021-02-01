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"أمن المنافذ": ضبط 3 قضايا تهريب بضائع في يوم واحد

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"أمن المنافذ": ضبط 3 قضايا تهريب بضائع في يوم واحد "أمن المنافذ": ضبط 3 قضايا تهريب بضائع في يوم واحد

مصراوي Masrawy

12:25 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 3 قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات).

وفي مجال الأمن العام، ضبطت إدارات أمن المنافذ 31 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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