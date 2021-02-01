"إمبراطور كوتشي التقليد".. من هو مالك برج ومصنع أحذية دائري الهرم؟

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد شعبان:

لا صوت يعلو فوق حريق "دائري الهرم" إثر حريق شبَّ بمصنع ومخزن أحذية أسفل برج سكني لم تنطفئ نيرانه منذ يومين.

المتهم الرئيسي في الحادث هو مالك المصنع والعقار على حد سواء ويدعى "سمير.ح.". يصفه كثيرون بأنه "أسطورة الكوتشي المقلدة".

الرجل الراقد على سرير المستشفى يتلقى العناية الطبية تحت حراسة أمنية مشددة بدأ حياته المهنية كبائع لـ"الشباشب" على العربات الخشبية متنقلا بين الشوارع والميادين بحثا عن تكوين إمبراطورتيه.

سرعان ما ابتسمت له الحياة وامتلك محلا تلو آخر حتى قرر بيعها جميعا وشراء قطعة أرض تطل على الطريق الدائري بنطاق مركز كرداسة شمال محافظة الجيزة.

وضع الرجل ثروته في بناء البرج مستغلا البدروم والطابقين الأرضي والأول علوي كمخزن فذاع صيت "S&H" تلك العلامة المدونة على البرج شاهق الارتفاع وأيضا على منتجات مصنعه.

أحلام الرجل العصامي بضمان مستقبل باهر لأبنائه وأحفاده من بعده تبخرت مع نشوب حريق هائل التهم محتويات المصنع والمخزن بل وصل الأمر إلى تآكل الأعمدة الخرسانية لبرج يضم 108 وحدات سكنية تتراوح أسعار الشقة ما بين 400 - 500 ألف جنيه نظرا لموقعها المتميز.

البرج في انتظار رصاصة الرحمة مع انطفاء الحريق بإزالته وفقا لتوصية رئيس لجنة المنشآت الآلية للسقوط وأساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة.

منذ اللحظات الأولى لنشوب الحريق وتحديدا مع غروب شمس أول أمس الجمعة يقدم رجال الإطفاء ملحمة بطولية بقيادة اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة.

فريق عمل رفيع المستوى يعمل على مدار الساعة للتعامل مع تطورات الموقف لحظة بلحظة بمشاركة اللواءين هاني محمد وعلاء سعيد والمقدم محمد إمام.