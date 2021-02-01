كتم أنفاسها وسرق 70 جنيها.. تفاصيل اعترافات المتهم بقتل مسنة في المعادي

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

أدلى "كريم. ص" المتهم بقتل مسنة في المعادي باعترافات تفصيلية عن جريمته أمام نيابة جنوب القاهرة.

وقال المتهم في التحقيقات إنه عاطل عن العمل منذ فترة ويمر بظروف مادية صعبة لتعاطيه المواد المخدرة، مضيفا أنه يعرف سكن المجني عليها حيث كان يعمل في عقار مجاور لها، فخطرت على ذهنه فكرة سرقتها.

وأضاف المتهم أنه ظل يترصد منزل الضحية "انشراح. ح" 83 سنة لمدة أسبوع خشية أن يكون لديها أولاد، وفي يوم الواقعة طرق بابها وما أن فتحت دفعها للداخل وكتم أنفاسها حتى لا تصرخ، فلفظت أنفاسها الأخيرة

وأضاف أنه ظل يبحث عن مشغولات ذهبية أو أموال لكنه لم يعثر سوى على 70 جنيه وجدها بحقيبتها وفر هاربا.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم بعد إجراء التحريات وتفريغ الكاميرات المحيطة بمحل الواقعة، وملاحظتها تردده على مسكن المجني عليه، فتم ضبطه وإحالته للنيابة التي قررت حبسه.