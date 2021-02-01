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إندونيسيا تعرب عن رفضها"تسييس لقاحات كورونا"

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إندونيسيا تعرب عن رفضها"تسييس لقاحات كورونا" إندونيسيا تعرب عن رفضها"تسييس لقاحات كورونا"

مصراوي Masrawy

12:08 م الإثنين 01 فبراير 2021

جاكرتا - (د ب أ):

حثت إندونيسيا العالم على عدم اللجوء إلى "قومية اللقاح"، التي تقول إنها قد تحد من التوافر العالمي للقاحات كورونا، وذلك بعد اندلاع خلاف بشأن صفقات الشراء في الآونة الأخيرة في أوروبا.

ونقلت صحيفة "جاكرتا بوست" اليوم الاثنين عن وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي قولها خلال جلسة عبر الإنترنت نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الجمعة، إن الوصول المنصف والعادل إلى اللقاحات مهم ليس فقط للدول النامية والأقل نموا، بل وللدول المتقدمة.

وقالت إن العالم لن يتعافى حقا من كوفيد-19 ما لم تتعاف جميع الدول.

وأضافت بالقول: "لذا أرجوكم توقفوا عن تسييس اللقاحات. من فضلكم توقفوا عن القومية في اللقاحات. ويجب أن نذكر أنفسنا بأن اللقاحات قضية إنسانية. اللقاحات ليست قضية سياسية".

وسجلت إندونيسيا حتى الآن إجمالي مليون و78 ألفا و314 حالة إصابة بفيروس كورونا، مع تسجيل إجمالي 29998 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز .

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