البعثة الأممية بليبيا تؤكد ضرورة إنهاء الانقسام ومواجهة الفساد

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مصراوي Masrawy

جنيف - أ ش أ

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الحوار يمهد لتوحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخابات، وإن الشعب الليبي بحاجة إلى نجاح الجهود السياسية، مؤكدة ضرورة إنهاء الانقسام في المؤسسات الليبية، وتطبيق سيادة القانون في ليبيا ومواجهة الفساد.

وأشارت وليامز - في كلمتها الافتتاحية في أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية - التي انطلقت بمدينة جنيف السويسرية اليوم الإثنين، إلى أنه تم إحراز تقدمات كبيرة في طريق الديمقراطية في ليبيا، مشيرة إلى أن هناك فرصة كبيرة لاختيار سلطة ليبية تنفيذية موحدة.

وأوضحت وليامز، أن التقدم في الحوار السياسي واجه العديد من التحديات، مشددة في الوقت ذاته على أن الأمم المتحدة ستحترم قرارات الحوار السياسي الليبي، وأن عملية اختيار السلطة التنفيذية ستكون مفتوحة وشفافة.