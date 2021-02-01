هل تحسُّن المؤشرات الاقتصادية سيؤثر على مستوى معيشة المواطنين؟.. وزير المالية يُجيب

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومات المتعاقبة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية أخذت على عاتقها مسؤوليات جسام للعبور بمصر من المرحلة العصيبة بسلام؛ وذلك بدعم القيادة السياسية.

وأضاف معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنه تمت صياغة البرنامج الاقتصادي واتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية على مستوى السياسات المالية الكلية، والتي بدأت فيها بالتزامن مع انطلاق البرنامج الاقتصادي للحكومة؛ مما أسهم في إرساء بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.

وتابع وزير المالية بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على 3 محاور رئيسية؛ تمثلت في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي؛ لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام قادر على خلق فرص عمل لائقة، وخفض معدلات البطالة، وتعميق الإصلاحات الهيكلية؛ لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير الحماية الكافية للطبقات الأكثر فقرًا في المجتمع من خلال شبكات أمان اجتماعية أكثر كفاءة وأفضل استهدافًا.

وأضاف وزير المالية: "أجيب عن سؤال يدور في ذهن المواطنين، هل المؤشرات الاقتصادية وتحسينها سوف تؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين؟ وكيف تترجم إلى واقع يشعر به المواطن؟ باقول إن تحسن المؤشرات يجعلنا قادرين على منع أي تدهور في الأحوال الاقتصادية ويساعدنا على تحقيق تحسن تدريجي في أوضاع المعيشة".