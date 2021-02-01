أخبار عاجلة

السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة -
سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة عصابة تهريب المهاجرين -
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ -
النواب الليبي يعلن دعم السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد حال نيلها الثقة -
اليمن يرحب بتعيين تيم ليندر مبعوثاً خاصاً للرئيس الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف يلقي بيان وزارته بديلًا للعدل أمام مجلس النواب.. غدًا

Print
وزير الأوقاف يلقي بيان وزارته بديلًا للعدل أمام مجلس النواب.. غدًا وزير الأوقاف يلقي بيان وزارته بديلًا للعدل أمام مجلس النواب.. غدًا

مصراوي Masrawy

12:20 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الجلسة العامة للمجلس التي ستنعقد غدًا الثلاثاء ستشهد بيانًا للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج ، والذي سيحضر بديلًا لوزير العدل المستشار عمر مروان، كما ستشهد الجلسة بيان نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بشأن ما تم إنجازه أيضًا ضمن برنامج الحكومة.

وستشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاتفاقية الموقعة بين خط الائتمان الإيطالي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويواصل مجلس النواب الاستماع إلى الوزراء؛ لعرض ما تم إنجازه ضمن بيان الحكومة، وذلك حتى الأربعاء المقبل، والذي سيشهد حضور وزيرة الصحة والسكان، كما يشهد اليوم حضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد معيط وزير المالية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

العربية: رئيس الحكومة الليبية الجديد مقرب من الإخوان

العربية: رئيس الحكومة الليبية الجديد مقرب من الإخوان

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

شبكة عيون الإخبارية