صور.. المسرح المتنقل يبدأ فعالياته في قرى البحيرة الأكثر احتياجًا

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

تشهد قرية الشهداء بوادي النطرون، اليوم الإثنين، ثاني أيام فاعليات مشروع المسارح المتنقلة التي تشرف على تنفيذها وزارة الثقافة لتجوب القرى المحرومة و الأكثر احتياجًا بمحافظة البحيرة.

تتضمن الفعاليات ورشًا فنية للأطفال واكتشاف المواهب في شتى المجالات الفنية و الأدبية، كما قدمت فرقة البحيرة للموسيقى العربية وفريق كورال أطفال دمنهور، و فرقة طلائع قصر ثقافة الأنفوشي للفنون الشعبية عروضهم الفنية والتي لاقت تجاوبا كبيرًا من الحضور.

تستمر الفعاليات من خلال الورش الفنية والنوعية وتقدم العديد من الجوائز للأطفال المتميزين، ثم ينتقل المسرح المتنقل بعدها إلى قرية الطبراني بمركز وادي النطرون ليقدم أنشطته لمدة 3 أيام أخرى.