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"الأداء المهني لإعلاميات الصعيد".. رسالة ماجستير في جامعة سوهاج - صور

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"الأداء المهني لإعلاميات الصعيد".. رسالة ماجستير في جامعة سوهاج - صور "الأداء المهني لإعلاميات الصعيد".. رسالة ماجستير في جامعة سوهاج - صور

مصراوي Masrawy

12:07 م الإثنين 01 فبراير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، جانبًا من مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة نيفين مصطفى محمد بخيت، من الخارج، بقسم الإعلام شعبة صحافة، بعنوان "العوامل المؤثرة على الأداء المهني للإعلاميات في صعيد في ظل تداعيات ثورة 25 يناير "، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وضمت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة، الدكتور عبدالعزيز السيد عبدالعزيز عميد كلية الإعلام جامعة بني سويف مناقشًا ورئيسًا، الدكتورة فاطمة الزهراء صالح أستاذ الإعلام ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج مشرفًا، الدكتورة سحر محمد وهبي أستاذ الإعلام المساعد بقسم الإعلام جامعة سوهاج مشرفًا، الدكتور عبدالباسط أحمد هاشم أستاذ العلاقات العامة والإعلام المساعد جامعة سوهاج مناقشًا.

وقالت الباحثة إن الرسالة تناولت العوامل المؤثرة على الأداء المهني للإعلاميات في صعيد مصر في ظل تداعيات ثورة 25 يناير، ومنها صعوبة التعامل مع المصادر ودرجة تعاونها، ورفض بعض المصادر الإدلاء بما لديها من معلومات، وفرض السرية على المعلومات الخاصة بالثورة.

جدير بالذكر أن لجنة الإشراف والحكم على الرسالة أصدرت قرارها بمنح الباحثة درجة الماجستير في الإعلام شعبة صحافة بتقدير عام امتياز.

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