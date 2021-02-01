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الثالث خلال أسبوعين.. استجواب جديد لرئيس البرلمان ضد وزير قطاع الأعمال

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الثالث خلال أسبوعين.. استجواب جديد لرئيس البرلمان ضد وزير قطاع الأعمال الثالث خلال أسبوعين.. استجواب جديد لرئيس البرلمان ضد وزير قطاع الأعمال

مصراوي Masrawy

12:13 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، باستجواب إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه ضد وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، لشروعه ودفعه تجاه قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية.

ووجهت "عبدالناصر" في استجوابها الاتهام لوزير قطاع الأعمال بالتقصير والإهمال في مسؤوليته السياسية بحسن إدارة المال العام والحفاظ على مقدرات الاقتصاد القومي.

وتضمن الاستجواب المقدم من النائبة أكثر من 22 صفحة فضلاً عن المرفقات، تتناول فيها على وجه الدقة كافة مقومات الشركة، وحجم التقصير والتغاضي عن عروض وفرص التطوير المقدمة للشركة، كما يبين هذارة الاستجواب حجم المسؤولية لوزير قطاع الأعمال في الدفع والتوجيه نحو تصفية الشركة، وتفند ادعاءات الوزير القائلة بعدم وجود جدوى أو فرص تطوير من خلال وثائق وأرقام ستنشرها للرأي العام.

وطالبت عضو مجلس النواب، رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي ، بالاستعجال في إدراج الاستجواب للمناقشة، بسبب إجراءات التصفية التي من المقرر أن تبدأ خلال أسبوعين، ولاسيما أنه حتى الآن لم تتشكل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب عن وضع الشركة، على الرغم خطورة نتائج قرار التصفية على المال العام.

يذكر أن النائب مصطفي بكري تقدم باستجوابات ضد وزير قطاع الأعمال تم رفض أحدهما ولم يبت في الثاني.

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