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منتخب الدنمارك يغادر القاهرة بعد الفوز بكأس العالم لليد

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منتخب الدنمارك يغادر القاهرة بعد الفوز بكأس العالم لليد منتخب الدنمارك يغادر القاهرة بعد الفوز بكأس العالم لليد

مصراوي Masrawy

12:12 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، منتخب الدنمارك لكرة اليد، الحاصل علي لقب المونديال في بطولة لكرة ، والتي أقيمت في خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الماضي بمشاركة 32 دولة، وسط تدابير احترازية ووقائية كبيرة لمواجهة .

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، قام فريق من العلاقات العامة بالمطار برئاسة الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار، بإنهاء إجراءات سفر منتخب الدنمارك على طائرة الخطوط الدنماركية رقم DK9063، وذلك من صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، والتي تم تخصصيها لاستقبال وسفر المنتخبات والوفود والشخصيات المشاركة في البطولة.

كانت الشركة الوطنية مصر للطيران، قامت بدور الناقل الرسمي للبطولة ونقلت 11 منتخبًا إلي القاهرة، بالإضافة إلى عدد كبير من منظمي البطولة، وممثلي القنوات الرياضية العالمية، والمصورين والإعلاميين، لتغطية الحدث الرياضي العالمي، وسط التزام تام باتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر.

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