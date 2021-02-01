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رئيس المحكمة الدستورية العليا يهنئ المستشار حنفي جبالي لرئاسته مجلس النواب

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رئيس المحكمة الدستورية العليا يهنئ المستشار حنفي جبالي لرئاسته مجلس النواب رئيس المحكمة الدستورية العليا يهنئ المستشار حنفي جبالي لرئاسته مجلس النواب

مصراوي Masrawy

12:10 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

استقبل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، صباح اليوم، وفد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بحضور وكيلي المجلس المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين، كما حضر اللقاء المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب.

وبحسب بيان، وفي مستهل اللقاء قدم المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية التهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب، مؤكدا أن المحكمة الدستورية تعتز بأن يتولى رئيسها الأسبق رئاسة مجلس النواب، قائلا: "المستشار جبالي قامه قانونية تضيف وتثري الحياة النيابية"،

متمنيا له كل التوفيق والنجاح في هذه المهمة الوطنية.

ومن جانبه أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن شكره وتقديره للمستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشارين على هذه التهنئة الغالية، قائلا: "إن زيارة رئيس المحكمة الدستورية تؤكد مدى وأهمية التنسيق والدعم المستمر بين كافة مؤسسات الدولة".

وأكد المستشار جبالي حرص مجلس النواب على التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية على النحو الذي يحقق الصالح العام للدولة المصرية.

وفي ختام اللقاء قدم المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا درع المحكمة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد سبق قبل توليه رئاسة مجلس النواب التدرج في عدة مناصب قضائية حتى وصل لمنصب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

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