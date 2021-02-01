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وزير المالية: لولا الإصلاحات الاقتصادية لكانت تبعات "كورونا" أكثر صعوبة على المواطنين

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وزير المالية: لولا الإصلاحات الاقتصادية لكانت تبعات "كورونا" أكثر صعوبة على المواطنين وزير المالية: لولا الإصلاحات الاقتصادية لكانت تبعات "كورونا" أكثر صعوبة على المواطنين

مصراوي Masrawy

11:51 ص الإثنين 01 فبراير 2021

مصراوي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به ، بدعم من القيادة والشعب العظيم، وضعها في مصاف الدول الأكثر نموًّا عالميًّا في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للاستماع إلى وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بشأن تنفيذ كل وزارة للبرنامج الحكومي (مصر تنطلق 2018-2020).

وأضاف معيط، خلال إلقاء بيان وزارته، إن الإرادة السياسية القوية والشجاعة ومساندة الشعب المصري العظيم أسهمت في تحقيق هذا النمو مع الإصلاحات الاقتصادية.

وذكر وزير المالية أن القيادة السياسية، منذ عام 2014 والحكومات المتتالية، تحملت مسؤولية خروج مصر من الوضع الاقتصادي الصعب والوصول إلى بر الأمان، بدعم من الشعب المصري العظيم وتأييد القيادة السياسية.

وأشار معيط إلى أنه لولا الإصلاحات الاقتصادية كان من الممكن أن تكون تبعات أزمة كورونا أكثر صعوبة على المواطنين؛ نظرًا لأنه تعامل مع أزمات سابقة وتخطاها بنجاح؛ وهو ما يحدث حاليًّا مع الاقتصاد المصري.

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