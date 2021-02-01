موازنة غير مسبوقة ومجمعات خدمات.. 12 معلومة عن مبادرة تطوير الريف المصري

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

انتهت وزارة التنمية المحلية من وضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة لنحو 1500 قرية في عدد من المحافظات ضمن مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري بشكل متكامل.

وينشر مشراوي أبرز المعلومات عن المبادرة على النحو التالي:

1- تأتي المبادرة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

2- تستهدف المرحلة الأولى 1500 قرية.

3- توجد الـ 1500 قرية في 51 مركزا إداريا بـ 20 محافظة.

4- تم التوافق على توسيع نطاق العمل ليشمل مراكز إدارية بالكامل وعدم الاكتفاء بتطوير تجمعات ريفية محدودة.

5- توفر المبادرة تقديم حزم متكاملة من الخدمات ويضمن استفادة كافة السكان الريفيين في نطاق المركز.

6- خطط التنمية المتكاملة بالمراكز تم وضعها بشكل تشاركي من خلال التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، وبدأت المحافظات حالياً في عرضها على المواطنين والتشاور معهم من خلال آليات تشاركية فعالة.

7- رصد موازنة غير مسبوقة تبلغ 515 مليار جنيه وفقاً لما أعلنه رئيس الجمهورية.

8- الخطط تتضمن كافة مشروعات البنية الأساسية التي سيتم تنفيذها بالتوازي وهي مشروعات الصرف الصحي، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ومد شبكات الغاز الطبيعي وشبكات الاتصالات المحدثة ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى وتوفير خدمات الإنارة العامة.

9- يتم الانتهاء من هذه المشروعات في نفس الوقت ليتم بعدها رصف وتمهيد الشوارع دون الحاجة لتكسيرها مرة أخرى كما كان يحدث من قبل.

10- إقامة مجمعات خدمات بكل وحدة محلية بما ييسر من تقديم الخدمة ويسهل عملية الربط التكنولوجي والتحول الرقمي ويوفر في استخدام الأراضي.

11- إعداد قوائم مبدئية للفئات المستحقة للدعم والتي يمكن المساعدة في رفع كفاءة منازلهم.

12- الاعتماد على لجان التنمية المجتمعية في إجراء عملية الحصر، تمهيداً لدراسة هذه الحالات من خلال وزارة التضامن ومؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي.