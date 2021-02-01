التزموا بالتباعد.. رئيس البرلمان للنواب: منحنى كورونا في انخفاض

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد بمصر في انخفاض.

وطالب في بداية أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي يشارك فيها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لعرض ما تم إنجازه في برنامج الوزارة، أعضاء المجلس، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد قدر المستطاع.

وافتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس، لاستكمال الاستماع لبيانات الحكومة.​