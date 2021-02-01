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"لنجعلها خضراء".. حملةٌ لتجميل وتشجير محافظة الجموم

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بهدف إعادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ونشر المساحات الخضراء

انطلقت اليوم مبادرة (لنجعلها خضراء) بمحافظة الجموم، تحت رعاية المحافظ فهد بن منير القثامي، والتي دشنها مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، يرافقه مدير إدارة البيئة بفرع الوزارة المهندس تركي الحميدي.

وأوضح "الغامدي" أن حملة التشجير التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع بلدية محافظة الجموم، تأتي بمشاركة عدد من الجهات التطوعية.

وتهدف هذه المبادرة -وفق الغامدي- إلى توعية المجتمع للاهتمام بالبيئة، وتوسيع نطاق المساحات الخضراء، والحد من التصحر، وخفض معدلات التلوث البيئي؛ بهدف الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الجمالي، من خلال التوسع في زراعة الأشجار المناسبة للبيئة من أشجار متنوعة.

من جهته، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم المهندس سالم بن باتع البشري، أن المبادرة تأتي ضمن خطة تأهيل زراعة المنتزهات البرية والمسطحات الخضراء وأشجار الطرقات والحدائق والساحات وأمام البيوت والمساجد، بالأشجار المناسبة من (الغاف الخليجي- الطلح- السيال- الأثل) بعد تحديد المواقع المستهدفة للزراعة مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد احتياجات الطرق من عدد الشتلات، بعد أن تمت تهيئة المواقع المستهدفة وتصميم شبكات الري الحديثة.

وتهدف الفاعلية إلى إعادة الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، ونشر الجمال الأخضر، وتدخل في نطاق مبادرات الوزارة وبلدية الجموم، وستمتد هذه الحملة إلى عدة أماكن في المحافظة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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