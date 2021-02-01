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خلال 24 ساعة.. ضبط 4945 مخالفة مرورية متنوعة

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خلال 24 ساعة.. ضبط 4945 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.. ضبط 4945 مخالفة مرورية متنوعة

مصراوي Masrawy

12:00 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4945 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2058 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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