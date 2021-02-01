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تغريم 14 ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1599 أرجيلة داخل مقاهي

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تغريم 14 ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1599 أرجيلة داخل مقاهي تغريم 14 ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1599 أرجيلة داخل مقاهي

مصراوي Masrawy

11:54 ص الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 14123 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 14002 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 121شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 555 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، 206 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1599 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة .

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