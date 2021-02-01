تداول 9 آلاف طن بضائع في موانئ البحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

السويس_ حسام الدين أحمد:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن 5 سفن متراكية على أرصفة موانيها وجرى تداول 8965 طن بضائع و651 شاحنة، إذ شملت حركة الواردات 2496 طن بضائع و345 شاحنة وجرى تصدير 6469 طن بضائع و306شاحنات.

وأوضح بيان صحفي للهيئة اليوم الاثنين أن ميناء سفاجا استقبل اليوم 3 سفن وهى "أمانة ومحبة وبوسيدون اكسبريس"، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت 5 سفن وهى "محبة الحرية، نما اكسبريس، أمانة، بوسيدون اكسبريس".

كما شهد ميناء نويبع بجنوب سيناء مغادرة السفينة سينا بينما استقبل الميناء بالأمس 3 سفن وهي "ايلا والبريدج وسينا" وغادرت السفينة سينا فيما يغادر ميناء بورتوفيق السفينة "ايرا أوف سي".