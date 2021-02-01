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صور.. محافظ قنا يتفقد اصطفاف معدات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف

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صور.. محافظ قنا يتفقد اصطفاف معدات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف صور.. محافظ قنا يتفقد اصطفاف معدات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف

مصراوي Masrawy

11:59 ص الإثنين 01 فبراير 2021

قنا-عبدالرحمن القرشي :

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا صباح اليوم الإثنين، اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف بالمحافظة بمنطقة الكيلو 6 بمدينة قنا للتأكد من جاهزية المعدات والأطقم الفنية المختصة، بالإضافة إلى الوقوف على حجم الاحتياجات المطلوب توفيرها، وتحديد أوجه الدعم اللازم.

أوضح الداودي أنه شارك في الاصطفاف 153 معدة متنوعة المهام من معدات الوحدة المحلية وشركات المقاولات المشاركة في تنفيذ المشروع شملت "لوادر – حفار – جليدر – عربات نقل – خلاطة – أوناش - قلابات - سيارات بيك اب - جرارات - سلم كهرباء – كبّاش".

وأشار محافظ قنا إلى أن المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية بالمحافظة حوالي 15 مليار جنيه، ويستهدف تطوير 5 مراكز وقراها بالمحافظة وهي"أبوتشت - فرشوط - دشنا - الوقف - قوص".

وأوضح أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطويرا شاملا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع، مضيفا أن المحافظة اتخذت خطوات جادة للبدء فى تنفيذ المشروع حيث قام اعضاء البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة ومؤسسة حياة كريمة بالنزول إلى القرى والنجوع المستهدفة وعمل لقاءات حوارية مع المواطنين لرصد احتياجاتهم الفعلية من المشروعات الخدمية.

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