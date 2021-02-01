صور.. جامعة أسيوط تبحث مشروع تعقيم الكلاب الضالة للحد من التكاثر

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أسيوط ـ محمود عجمي:

استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، الدكتور مصطفى واصف ممثل المنظمة الألمانية التابعة للمنظمة الأوربية لحماية الحيوان والبيئة ETN))، وذلك لبحث آليات وسبل واقعية للتصدي لظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالمحافظة.

وناقش رئيس جامعة أسيوط، الحلول الممكنة التي يمكن أن تشارك بها الجامعة للتصدي لتلك المشكلة وفق الضوابط الإنسانية، ومناقشة مشروع تعقيم الكلاب لمنعها من التكاثر والذي يجرى بالتعاون مع المحافظة وأطباء كلية الطب البيطري ومنظمة GRES الألمانية.

وأوضحت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مشروع تعقيم الكلاب الضالة وتطعيمها ضد مرض السعار كأحد الحلول طويلة الأمد والذي يجرى من خلال قيام منظمة GRES"" الألمانية بالتعاون مع محافظة أسيوط وكلية الطب البيطرى والهيئة البيطرية وجميع الجهات المسئولة عن الأمن بتجهيز غرفة عمليات مناسبة لتعقيم الكلاب، وتوفير فريق لصيدها ومكان لإيوائها بعد العملية لمدة ثلاث أيام.

وأضافت نائب رئيس جامعة أسيوط، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة الحلول المقترحة للقضاء على تلك الظاهرة ومنها جمع الكلاب وتوطينها خارج المدينة مع العمل على نشر ثقافة الرفق بالحيوان لدى المواطنين والأطفال، والحث على اقتناء كلاب الحراسة البلدي وكيفية إيوائه، وتعقيم الكلاب للحد من التكاثر، علاج الكلاب من الأمراض المعدية، عمل دعاية في التليفزيون لتبنى الكلاب منزليًا، هذا فضلاً عن إعلان مشكلة الكلاب الضالة مشكلة ذات أولوية يجب حلها بكل حزم وقوة وتكاتف كافة الجهود .