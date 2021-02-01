أخبار عاجلة

السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة -
سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة عصابة تهريب المهاجرين -
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ -
النواب الليبي يعلن دعم السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد حال نيلها الثقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. جامعة أسيوط تبحث مشروع تعقيم الكلاب الضالة للحد من التكاثر

Print
صور.. جامعة أسيوط تبحث مشروع تعقيم الكلاب الضالة للحد من التكاثر صور.. جامعة أسيوط تبحث مشروع تعقيم الكلاب الضالة للحد من التكاثر

مصراوي Masrawy

11:55 ص الإثنين 01 فبراير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:
استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، الدكتور مصطفى واصف ممثل المنظمة الألمانية التابعة للمنظمة الأوربية لحماية الحيوان والبيئة ETN))، وذلك لبحث آليات وسبل واقعية للتصدي لظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالمحافظة.

وناقش رئيس جامعة أسيوط، الحلول الممكنة التي يمكن أن تشارك بها الجامعة للتصدي لتلك المشكلة وفق الضوابط الإنسانية، ومناقشة مشروع تعقيم الكلاب لمنعها من التكاثر والذي يجرى بالتعاون مع المحافظة وأطباء كلية الطب البيطري ومنظمة GRES الألمانية.

وأوضحت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مشروع تعقيم الكلاب الضالة وتطعيمها ضد مرض السعار كأحد الحلول طويلة الأمد والذي يجرى من خلال قيام منظمة GRES"" الألمانية بالتعاون مع محافظة أسيوط وكلية الطب البيطرى والهيئة البيطرية وجميع الجهات المسئولة عن الأمن بتجهيز غرفة عمليات مناسبة لتعقيم الكلاب، وتوفير فريق لصيدها ومكان لإيوائها بعد العملية لمدة ثلاث أيام.

وأضافت نائب رئيس جامعة أسيوط، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة الحلول المقترحة للقضاء على تلك الظاهرة ومنها جمع الكلاب وتوطينها خارج المدينة مع العمل على نشر ثقافة الرفق بالحيوان لدى المواطنين والأطفال، والحث على اقتناء كلاب الحراسة البلدي وكيفية إيوائه، وتعقيم الكلاب للحد من التكاثر، علاج الكلاب من الأمراض المعدية، عمل دعاية في التليفزيون لتبنى الكلاب منزليًا، هذا فضلاً عن إعلان مشكلة الكلاب الضالة مشكلة ذات أولوية يجب حلها بكل حزم وقوة وتكاتف كافة الجهود .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

العثور على جثة ملقاة في مصرف بالخانكة

العثور على جثة ملقاة في مصرف بالخانكة

شبكة عيون الإخبارية