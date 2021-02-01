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صور.. "مياه سوهاج" تنظم دورة تدريبية على التعامل مع تسرب الكلور

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صور.. "مياه سوهاج" تنظم دورة تدريبية على التعامل مع تسرب الكلور صور.. "مياه سوهاج" تنظم دورة تدريبية على التعامل مع تسرب الكلور

مصراوي Masrawy

11:53 ص الإثنين 01 فبراير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، برنامجًا تدريبيًا لـ30 متدربًا للتعامل مع تسرب غاز الكلور، وكذلك تدريب 25 متدربًا آخرين على كيفية الدخول للأماكن المغلقة بمحطات مياه الشرب بجرجا والمراغة وبلصفورة وأولاد سالم وسوهاج غرب.

وقال اللواء مهندس محمد بدرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنه جرى تنظيم برنامج تدريبي لـ60 متدربًا، للتعرف على كيفية القيام بالإسعافات الأولية.

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أنه جرى تدريب 100 متدربًا على أعمال الدفاع المدني والحريق، لافتًا إلى أنه جاري تنظيم دورات تدريبية لـ250 متدربًا بمحطات مياه الشرب للتعامل الأمثل مع تسريب غاز الكلور والدخول للأماكن المغلقة.

وتابع "بدري" أنه سيجرى تنظيم مسابقة بين جميع أفرع الشركة بهدف اختيار أفضل العناصر المؤهلة لتكوين فريق الشركة في مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور والدخول للأماكن المغلقة للمنافسة في المسابقات المحلية والدولية.

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