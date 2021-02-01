صور.. محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا

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أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، مخزن المستلزمات الطبية الإقليمي التابع لمديرية الصحة بحي غرب، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية وخاصة المستخدمة في المستشفيات للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتفقد المحافظ مخزن المستلزمات والمهمات الطبية الإقليمي بحي غرب أسيوط والتقى الدكتورة نسرين عبدالرحمن مدير وحدة المستلزمات الطبية والمشرف الفني على التموين الدوائي بمديرية الصحة، وتفقد أقسام المخزن وشاهد وصول ثلاجات الأمصال والتي سيتم توزيعها على المستشفيات والوحدات الصحية، كما شاهد أنواع المستلزمات الطبية والوقائية المستخدمة في مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية للتعامل مع مرضى فيروس كورونا المستجد.

كما تفقد مخازن الأجهزة الطبية والمهمات والمستلزمات الخاصة بجميع المستشفيات وتابع نسب التوزيع والاحتياجات، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات ومخاطبة وزارة الصحة بالاحتياجات بصفة مستمرة لتوفير مخزون استراتيجي من المهمات والمستلزمات، فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية وشروط السلامة المهنية والأمن بجميع المخازن لحمايتها من الأخطار، مشددًا ضرورة تفعيل منظومة العمل الإلكترونية لحصر جميع مكونات المخزن والكميات المنصرفة والواردة بصفة مستمرة.