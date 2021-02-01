استلام 237 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء في الشرقية

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الشرقية – فاطمة الديب:

استقبلت لجان تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالشرقية، حتى الآن، 237 ألفًا و913 طلب تصالح، جرى بموجبها تحصيل الرسوم المقررة في تلك المخالفات.

وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في بيان له، اليوم الاثنين، إن أعمال اللجان بالمراكز التكنولوجية، وسداد النسبة المُقررة لجدية التصالح من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المُحددة، مستمرة؛ بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح ودفع رسوم الجدية، والتي تنتهي بنهاية شهر مارس القادم، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 35% إذا سداد في شهر فبراير، و40% إذا سداد في شهر مارس، وذلك بدلًا من نسبة 25% التي سبق إقرارها.

وأشار محافظ الشرقية، إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح في المخالفات واستكمال العمل بكل جدية وتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، مطالبًا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح لتلاشي حملات الإزالة للعقارات المخالف.