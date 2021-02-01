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محامي المدعي على زوجته بالزنا في المحلة: "ربما يكون خالفه الصواب"

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محامي المدعي على زوجته بالزنا في المحلة: "ربما يكون خالفه الصواب" محامي المدعي على زوجته بالزنا في المحلة: "ربما يكون خالفه الصواب"

مصراوي Masrawy

11:41 ص الإثنين 01 فبراير 2021

الغربية-مروة شاهين:

أعلن كريم عبدالهادي، محامي الزوج الذي زعم ظهور زوجته في 40 مقطع جنسي وإباحي واتهامها بالزنا وممارسة الرذيلة مع عدد من الأشخاص بمدينة المحلة، بأنه لايسعي لاغتيال الخصم معنويا وأن جهات التحقيق في الواقعة ستكون الفيصل والحكم، مشيراً إلى أن موكله "ربما يكون خالفه الصواب وأخطأ".

وأكد محامي الزوج عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أنه في حالة ثبوت تلاعب الزوج في الأدلة المقدمة منه ضد زوجته في واقعة الزنا والفيديوهات الإباحية، سيكون ألد أعداءه إلى يوم الدين، مشيراً إلى أنه لا يسعي إلى ظلم خصمه ولا يهدف إلى أغتياله معنويا.

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