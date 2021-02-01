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إصابة 6 أفراد من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

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إصابة 6 أفراد من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف إصابة 6 أفراد من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

مصراوي Masrawy

11:32 ص الإثنين 01 فبراير 2021

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيبت أسرة مكونة من 6 أفراد بتسمم غذائي في بني سويف، إثر تناولهم وجبة فاسدة، اليوم الاثنين.

تلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، إخطارا من الدكتور صلاح جودة مدير مستشفى بني سويف التخصصي، بوصول "محمد.ع.م 37 عاما، وزوجته أسماء.س.ع 34 عاما، و أبنائه، مريم 13 عاما، ومروة 11 عاما، ومنى 6 أعوام، ومصطفى 12 عاما، وجميعهم يقيمون بمركز ناصر، مصابين بقئ ومغص واشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم طعام فاسد.

جرى حجز المصابين تحت الملاحظة، عقب إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

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