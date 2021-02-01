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"الصحة العالمية" في "معقل كورونا".. ماذا فعلت في 4 ساعات ونصف؟!

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"الصحة العالمية" في "معقل كورونا".. ماذا فعلت في 4 ساعات ونصف؟! "الصحة العالمية" في "معقل كورونا".. ماذا فعلت في 4 ساعات ونصف؟!
أطول زيارة للموقع قضاها فريق يتبعها وشملت سوق المأكولات البحرية

زار فريق تقوده منظمة الصحة العالمية للتحقيق في أصول جائحة كوفيد-19، مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في منطقة هوبي بوسط الصين؛ حيث ظهر تفشي المرض في أواخر عام 2019.

وأمضت مجموعة العلماء حوالى 4 ساعات ونصف الساعة في أطول زيارة للموقع منذ استكمال أسبوعين من الحجر الصحي يوم الخميس، ولم تتحدث المجموعة إلى الصحفيين.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن زيارات المجموعة ستقتصر على تلك التي ينظمها مضيفوهم الصينيون وليس لديهم اتصال بأفراد المجتمع بسبب القيود الصحية.

وحتى الآن زارت المجموعة المستشفيات؛ حيث تم الكشف عن حالات مبكرة من العدوى، كما زارت سوقيْ هوانان للمأكولات البحرية المرتبط بالعدوى الأولية، وبايشاو لبيع المواد الغذائية بالجملة؛ وفق " اليوم".

وتعليقًا على مهمة فريق العلماء في ووهان، قال يانتشونغ هوانغ، الزميل في مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن: إن "أسبوعين في الميدان لن يكون وقتًا كافيًا للخبراء"، وأضاف: "لا أعتقد أن لديهم الوقت للحصول على أية نتائج حاسمة. إنه أشبه بالاتصالات وتبادل المعلومات".

منظمة الصحة العالمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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