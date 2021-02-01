أصابه بارتجاج في المخ.. صاحب محل مجوهرات يعتدي على طالب في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب طالب بارتجاج بالمخ، اليوم الاثنين، في مشاجرة مع صاحب محل مجوهرات، بسبب خلافات الجيرة، بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "يسري. ي" 13 عامًا طالب ويقيم بندر البلينا مصابًا بجرح رضي متهتك بفروة الرأس وتجمع دموي واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

واتهم والده المدعو مصطفى. ص" 58 عامًا صاحب محل مصوغات ذهبية بالتعدي على نجله المذكور بالضرب وإحداث إصابته، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهة اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.