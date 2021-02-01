مصرع ميكانيكي في حادث سير بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقى ميكانيكي مصرعه، اليوم الاثنين، في حادث سير، بدائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من قسم شرطة طهطا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بطريق "الطليحات – طهطا" دائرة القسم.

تبين أنه أثناء سير دراجة نارية قيادة "محمد. ص" 26 عامًا ميكانيكي ويقيم بندر طهطا اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى لانقلابه على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة النارية، وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى طهطا العام.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.