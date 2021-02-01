أخبار عاجلة

السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة -
سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة عصابة تهريب المهاجرين -
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ -
النواب الليبي يعلن دعم السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد حال نيلها الثقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع إلى وزير المالية

Print
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع إلى وزير المالية بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع إلى وزير المالية

مصراوي Masrawy

11:38 ص الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

بدأت منذ الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، وذلك لاستكمال مناقشة بيانات الوزراء حول أداء وزراتهم.

ومن المقرر أن يلقي وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي بيانين عن موقفا وزارتهما بشأن تنفيذ برنامج .

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار المجلس بشأن استدعاء رئيس الحكومة ووزراء الحكومة لتقييم مدى الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة، حيث لاحظ المجلس قصور في بعض القطاعات.

‏وشهدت جلسات أمس الأحد، إلقاء بيان وزير النقل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير البترول عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

كما يشهد غدا الثلاثاء المقبل إلقاء بيان المستشار وزير الأوقاف عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التجارة والصناعة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وي‏شهد يوم الأربعاء بمجلس النواب إلقاء بيان الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ومن المقرر أن يشهد يوم الخميس إلقاء بيان الدكتور وزير السياحة والآثار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وكذلك بيان الدكتورة وزيرة الصحة والسكان عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وشهد الأسبوع الماضي حضور 8 وزراء، بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، كما شهد هذا الأسبوع بيانات لـ8 وزراء.

وفي جميع الأحوال يتم إحالة البيان للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

العربية: رئيس الحكومة الليبية الجديد مقرب من الإخوان

العربية: رئيس الحكومة الليبية الجديد مقرب من الإخوان

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

شبكة عيون الإخبارية