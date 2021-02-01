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منخفض جوي ربيعي.. الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة والرطوبة خلال الـ72 ساعة المقبلة

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منخفض جوي ربيعي.. الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة والرطوبة خلال الـ72 ساعة المقبلة منخفض جوي ربيعي.. الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة والرطوبة خلال الـ72 ساعة المقبلة

مصراوي Masrawy

11:35 ص الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لمنخفض جوي يشبه منخفضات الربيع من حيث الخصائص المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة العالية حيث تغيب معه الأجواء الشتوية لمدة الـ72 ساعة المقبلة.

وأضاف الخبراء، أن هذا المنخفض الجوي يؤثر نهاية الأسبوع على غرب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وتكون الأمطار متفاوتة الشدة على أغلب الأنحاء خلال فترة تأثير المنخفض.

وأشار الخبراء إلى أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة سيكون دافئ على القاهرة والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد بارد خلال فترات الليل، كما تنشط الرياح على أغلب المناطق تكون مثيرة للرمل على السواحل الشمالية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 26- 15، السواحل الشمالية 24- 13، جنوب سيناء 26-17، شمال الصعيد 26 - 9، جنوب الصعيد 27- 11.

وأوضح الخبراء أن نسبة الرطوبة على القاهرة تصل لـ70%، وعلى السواحل الشمالية لـ75%، بينما تسجل من 60% إلى 40% على المناطق الجنوبية.

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